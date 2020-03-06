В Госдуме прокомментировали идею изменения системы оплаты отпусков и больничных

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу по изменению оплаты отпусков и больничных.
В Госдуме прокомментировали идею изменения системы оплаты отпусков и больничных
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она отметила, что со следующего года планируется перевести все регионы России на прямые страховые выплаты, что даёт ряд преимуществ.

«Прямые выплаты незаменимы в случаях, когда организация банкротится или оказывается в ситуации с финансовыми осложнениями и не может оплатить полис по нетрудоспособности, беременности и родам. Со стороны работодателей зачастую были ошибки, задержки в платежах. С Фондом социального страхования такие ошибки исключены», — пояснила она.

Ранее эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН Ольга Ерошенкова в беседе с URA.RU также прокомментировала информацию о том, что в России могут изменить систему оплаты больничных, декретов и отпусков.

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