Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ФКП.
«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.
На сайте указывается, что Спиренков отметил, что основной задачей команды ведомства остаётся «развитие Кадастровой палаты как передовой сервисной IT-компании в госсекторе».
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