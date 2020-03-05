Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России

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Вячеслав Спиренков стал новым директором Федеральной кадастровой палаты (ФКП) России.
Вячеслав Спиренков возглавил Федеральную кадастровую палату России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ФКП.

«Вячеслав Спиренков в соответствии с решением руководителя Росреестра назначен директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра», — сказано в заявлении.

На сайте указывается, что Спиренков отметил, что основной задачей команды ведомства остаётся «развитие Кадастровой палаты как передовой сервисной IT-компании в госсекторе».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Савву Шипова от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития.

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