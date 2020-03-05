Источник рассказал, как нашли предполагаемые останки Левченко

Источник в силовых структурах рассказал RT, как удалось найти местонахождение останков, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко, пропавшей подруге фигурантов дела террористической организации «Сеть»*.

По словам собеседника телеканала, «после публикации в СМИ рассказа с подробностями» в район, где был найден труп Артёма Дорофеева, друга Левченко, выехали следователи.

«Отправная точка — первый труп», — сказал источник.

4 марта стало известно, что в лесу под Рязанью найдены останки женщины. Предположительно, они могут принадлежать Екатерине Левченко.

27 февраля стало известно, что следственные органы расследуют уголовное дело об исчезновении жительницы Пензы, которая была знакома с фигурантами дела «Сети», по статье «Убийство».

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко покинула свою квартиру в Пензе и пропала. До сих пор её местонахождение не было установлено.

Ранее в СМИ появились сообщения, что вместе с Левченко в марте 2017 года пропал и Артём Дорофеев. Он также был знаком с некоторыми фигурантами дела «Сети».

Дорофеева позже нашли убитым в Рязанской области. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Как писали СМИ, к преступлению могли быть причастны фигуранты дела «Сети».

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет. Их обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

Подробности — в материале RT.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.