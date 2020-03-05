На девяти полигонах Восточного военного округа стартовал полевой выход подразделений ПВО

На девяти крупных полигонах Восточного военного округа стартовал полевой выход подразделений ПВО.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Занятия проходят в Бурятии, Сахалинской и Амурской областях, в Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, а также на островах Курильской гряды.

Привлечены более 4 тыс. человек. Задействованы в том числе ЗРК «Оса», «Тор-М2У», «Бук-М2», «Стрела-10М».

Зенитчики должны отработать нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке. Кроме того, им необходимо обнаружить, сопроводить и опознать быстролетящие малоразмерные цели, имитирующие беспилотники и ракеты условного противника.

В 2019 году URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.