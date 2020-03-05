В Башкирии завели уголовное дело после публикаций о сироте, живущей в бане

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, ответственных за выделение жилья детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Поводом для заведения дела стали публикации, согласно которым сирота, мать двоих детей, вынуждена жить в бане.

«В феврале 2020 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о сироте с двумя детьми из города Уфы, которой на протяжении длительного времени не предоставляется жильё, положенное ей по закону, при этом с 2017 года у неё имеется решение суда о выделении ей жилища», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного управления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.