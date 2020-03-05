В Башкирии завели уголовное дело после публикаций о сироте, живущей в бане
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
Поводом для заведения дела стали публикации, согласно которым сирота, мать двоих детей, вынуждена жить в бане.
«В феврале 2020 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о сироте с двумя детьми из города Уфы, которой на протяжении длительного времени не предоставляется жильё, положенное ей по закону, при этом с 2017 года у неё имеется решение суда о выделении ей жилища», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного управления.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.