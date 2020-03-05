В Башкирии завели уголовное дело после публикаций о сироте, живущей в бане

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В Башкирии возбудили уголовное дело по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, ответственных за выделение жилья детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.
В Башкирии завели уголовное дело после публикаций о сироте, живущей в бане
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Поводом для заведения дела стали публикации, согласно которым сирота, мать двоих детей, вынуждена жить в бане.

«В феврале 2020 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о сироте с двумя детьми из города Уфы, которой на протяжении длительного времени не предоставляется жильё, положенное ей по закону, при этом с 2017 года у неё имеется решение суда о выделении ей жилища», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ход расследования находится на контроле у руководства Следственного управления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.

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