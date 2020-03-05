В омском Минздраве отчитались о проверке больниц из-за смерти пациентки

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В омском Минздраве отчитались о результатах проверки больниц, организованной после смерти 45-летней многодетной матери.
В омском Минздраве отчитались о проверке больниц из-за смерти пациентки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уволены главврачи Калачинской и Горьковской ЦРБ.

«Ранее проведённая Минздравом проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района. Определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки предстоит компетентным органам», — уточнили в Минздраве.

По имеющимся данным, 45-летней женщине стало плохо 13 февраля. Как утверждается, её несколько раз перевозили из одной больницы в другую. 19 февраля она скончалась.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области организовали проверку по факту смерти пациентки в больнице.

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