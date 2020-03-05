Воспитательница детсада прокомментировала сообщения об избиении детей матерью в Москве

Воспитательница детского сада в Бирюлёве Восточном прокомментировала сообщения о двойняшках семи лет, которые сбежали из дома после побоев со стороны их матери.

«Около трёх часов дня я возвращалась после первой смены с работы из детского сада и заметила во дворе плачущего мальчика. Конечно, я не могла пройти мимо. Подошла и ахнула: из головы у него текла кровь. Наклонилась и узнала в нём мальчишку, который всего год назад ходил в мою группу», — заявила она в беседе с kp.ru.

Сначала женщина решила, что ребёнок упал, но тот сказал, что его избила мать. Затем к воспитательнице подбежала сестра мальчика, которая тоже плакала. Втроём они отправились к одной из соседок, которая знала телефон местной службы ПДН и позвонила туда.

«Дети говорили, что несколько дней ничего не ели», — сообщила воспитательница.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию об избиении детей матерью в Москве.

Портал progorod43 сообщал, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.