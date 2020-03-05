Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников

Совет Европейского союза принял решение продлить ещё на один год санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление ЕС.

«Сегодня совет принял решение ещё на один год, до 6 марта 2021 года, продлить действующее замораживание активов в отношении десяти человек за растрату государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением», — говорится в документе.

Вместе с этим уточняется, что санкции в отношении двух лиц из списка не были пролонгированы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.