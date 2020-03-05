В Кремле рассказали о поиске лжеминёров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России занимаются поиском людей, отправляющих ложные сообщения о минировании.

«Вчера же президент сказал фразу, что ФСБ докладывает по коронавирусу, откуда идёт эта вся информационная мишура. Как вы видите, ФСБ о всех подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту. Естественно, он получает доклады по линии спецслужб», — сказал он.

Как отметил Песков, в отношении лиц, которые занимаются распространением фейков и, в частности, совершают ложные звонки о минировании, спецслужбы ведут работу, но соответствующие действия не могут быть публичными.

«Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут по закону», — добавил он, отвечая на вопрос о случае с одним конкретным лжеминёром.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который оставил анонимное сообщение о минировании, что привело к задержанию вылета самолёта из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.