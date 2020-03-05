В Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин

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Роскачество рассказало, на что стоит обратить внимание при выборе российских розовых вин.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации. 

По словам специалистов, качественное розовое вино можно приобрести в пределах 300—400 рублей.

«Недорогие розовые вина лучше всего покупать не позднее чем через год-полтора после сбора урожая, ориентируясь на свежий винтаж из имеющихся в продаже, а также на географические индикаторы: «Вино защищённого географического указания» и «Вино защищённого наименования места происхождения», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Кроме того, стоит обращать внимание на цвет: желтоватый оттенок является следствием окисления.

Сухое розовое вино сочетается с лёгким салатом с морепродуктами, слабосолёной красной рыбой, оливками и молодыми сырами и рыбой.

К фруктам и ягодам подойдёт полусухое розовое вино, а к десерту — полусладкое.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Газетой.Ru» оценил стоимость элитного вина в России.

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