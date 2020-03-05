В Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин

Роскачество рассказало, на что стоит обратить внимание при выборе российских розовых вин.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации.

По словам специалистов, качественное розовое вино можно приобрести в пределах 300—400 рублей.

«Недорогие розовые вина лучше всего покупать не позднее чем через год-полтора после сбора урожая, ориентируясь на свежий винтаж из имеющихся в продаже, а также на географические индикаторы: «Вино защищённого географического указания» и «Вино защищённого наименования места происхождения», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Кроме того, стоит обращать внимание на цвет: желтоватый оттенок является следствием окисления.

Сухое розовое вино сочетается с лёгким салатом с морепродуктами, слабосолёной красной рыбой, оливками и молодыми сырами и рыбой.

К фруктам и ягодам подойдёт полусухое розовое вино, а к десерту — полусладкое.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз в беседе с «Газетой.Ru» оценил стоимость элитного вина в России.