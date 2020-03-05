Цеповяза взяли под госзащиту
- РИА Новости
По его словам, бандита не этапировали, он находится в омской колонии.
«Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена… программа госзащиты», — цитирует Хачатурова РИА Новости.
Он пояснил, что теперь Цеповяза никуда нельзя переводить без разрешения.
В начале января СК завершил расследование в отношении двух экс-начальников колонии, которые создали Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, дело направлено в суд.
Скандал разгорелся после публикации в СМИ фото застолий Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущёвской, в колонии. На снимках он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном, на столе у него красная икра.