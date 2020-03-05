Цеповяза взяли под госзащиту

Центральный аппарат СК взял члена кущёвской банды Вячеслава Цеповяза под государственную защиту как свидетеля по делу бывшего руководства амурской колонии, где осуждённый ел крабов. Об этом сообщил адвокат Генрих Хачатуров.

По его словам, бандита не этапировали, он находится в омской колонии.

«Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена… программа госзащиты», — цитирует Хачатурова РИА Новости.

Он пояснил, что теперь Цеповяза никуда нельзя переводить без разрешения.

В начале января СК завершил расследование в отношении двух экс-начальников колонии, которые создали Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, дело направлено в суд.

Скандал разгорелся после публикации в СМИ фото застолий Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущёвской, в колонии. На снимках он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном, на столе у него красная икра.