СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Следственный комитет завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, где осуждённый по делу банды Цапка Вячеслав Цеповяз ел крабов и красную икру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
  • РИА Новости

Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.

В июле бывшему начальнику исправительного учреждения Сергею Картавцеву и его заместителю Владимиру Васильеву, которые создали Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Скандал разгорелся после публикации в СМИ фото застолий Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущёвской, в колонии. На снимках он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, на столе у него крабы, шашлык и красная икра.

В Федеральной службе исполнения наказаний заявляли, что фотографии датируются 2015 годом.

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