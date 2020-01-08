СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
- РИА Новости
Как отмечается, в ближайшее время дело передадут в суд.
В июле бывшему начальнику исправительного учреждения Сергею Картавцеву и его заместителю Владимиру Васильеву, которые создали Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.
Скандал разгорелся после публикации в СМИ фото застолий Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущёвской, в колонии. На снимках он позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, на столе у него крабы, шашлык и красная икра.
В Федеральной службе исполнения наказаний заявляли, что фотографии датируются 2015 годом.