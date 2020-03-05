Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России
- РИА Новости
«По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%», — цитирует РИА Новости Мехтиева.
Кроме этого, по его словам, среди причин просрочки россияне называют падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерю работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%).
Он также сообщил, что некоторые объясняют свою задолженность семейными обстоятельствами, есть и те, кто отказывается платить по кредиту из-за несогласия с суммой долга, также есть должники, которые допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платёж.
Как заявляет Мехтиев, 5% заёмщиков, допустивших просрочку по кредиту, являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать заём.
Ранее Минюст России сообщил, что планирует разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.