Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.

«По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%», — цитирует РИА Новости Мехтиева.

Кроме этого, по его словам, среди причин просрочки россияне называют падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерю работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%).

Он также сообщил, что некоторые объясняют свою задолженность семейными обстоятельствами, есть и те, кто отказывается платить по кредиту из-за несогласия с суммой долга, также есть должники, которые допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платёж.

Как заявляет Мехтиев, 5% заёмщиков, допустивших просрочку по кредиту, являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать заём.

Ранее Минюст России сообщил, что планирует разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.