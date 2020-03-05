Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

Короткая ссылка
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России
  • РИА Новости

«По-прежнему подавляющее большинство должников ссылаются на финансовые трудности — порядка 58%», — цитирует РИА Новости Мехтиева.

Кроме этого, по его словам, среди причин просрочки россияне называют падение уровня доходов (30%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерю работы (18%), недостаток свободных средств из-за роста цен (17%).

Он также сообщил, что некоторые объясняют свою задолженность семейными обстоятельствами, есть и те, кто отказывается платить по кредиту из-за несогласия с суммой долга, также есть должники, которые допускают просрочку по платежам из-за того, что не поняли условия и не знают, как внести платёж.

Как заявляет Мехтиев, 5% заёмщиков, допустивших просрочку по кредиту, являются мошенниками, которые изначально не планировали погашать заём.

Ранее Минюст России сообщил, что планирует разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить