В АТОР призвали не спешить аннулировать туры в Италию и Южную Корею
- Reuters
«Мы понимаем обеспокоенность туристов в текущем моменте и предлагаем на ближайший месяц, март, воспользоваться правом аннуляции тура. Но по летним турам такие аннуляции преждевременны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, период действия ограничений ещё не определён, и если туристы станут возвращать туры на летний сезон (с 1 апреля), то они могут заметно потерять в деньгах.
Как отметил Горин, при отмене самостоятельно спланированного путешествия поставщики вправе удерживать штрафные санкции и по авиабилетам, и по отелям.
«За организованных туристов отвечают операторы, хотя они несут существенные убытки, так как им авиакомпании и отели деньги ещё не возвращают», — рассказал он.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.