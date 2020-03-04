В АТОР призвали не спешить аннулировать туры в Италию и Южную Корею

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин призвал не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты.

«Мы понимаем обеспокоенность туристов в текущем моменте и предлагаем на ближайший месяц, март, воспользоваться правом аннуляции тура. Но по летним турам такие аннуляции преждевременны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, период действия ограничений ещё не определён, и если туристы станут возвращать туры на летний сезон (с 1 апреля), то они могут заметно потерять в деньгах.

Как отметил Горин, при отмене самостоятельно спланированного путешествия поставщики вправе удерживать штрафные санкции и по авиабилетам, и по отелям.

«За организованных туристов отвечают операторы, хотя они несут существенные убытки, так как им авиакомпании и отели деньги ещё не возвращают», — рассказал он.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.