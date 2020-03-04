Директор московской школы решил уволиться после ЧП с ожогами у детей

Директор московской школы №1415 принял решение уволиться после того, как учащиеся в данном образовательном заведении дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

«Руководитель школы, где пострадали дети, принял решение об увольнении. После случая в школе №1415, где педагог оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, Департамент образования и науки города Москвы направил в школу инспектора округа для участия в расследовании», — сказал собеседник.

В пресс-службе департамента также добавили, что по итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего произошло ЧП.

«Директор школы №1415 Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения в адрес семей пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.