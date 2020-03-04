В Приморье поместили на карантин девять пассажиров лайнера Diamond Princess

Во Владивостоке поместили на карантин ещё двух пассажиров лайнера Diamond Princess из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число находящихся на карантине возросло до девяти.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Приморья.

По его словам, семейная пара вернулась во Владивосток из Японии 29 февраля. Из аэропорта их, как и других пассажиров, направили на карантин в инфекционное отделение.

«В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов», — заявили в региональном Минздраве.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о состоянии трёх заражённых COVID-19 россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Эти пациенты находятся на лечении в Казани.