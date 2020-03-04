В Приморье поместили на карантин девять пассажиров лайнера Diamond Princess
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Приморья.
По его словам, семейная пара вернулась во Владивосток из Японии 29 февраля. Из аэропорта их, как и других пассажиров, направили на карантин в инфекционное отделение.
«В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов», — заявили в региональном Минздраве.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о состоянии трёх заражённых COVID-19 россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Эти пациенты находятся на лечении в Казани.