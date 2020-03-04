В Приморье поместили на карантин девять пассажиров лайнера Diamond Princess

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Во Владивостоке поместили на карантин ещё двух пассажиров лайнера Diamond Princess из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число находящихся на карантине возросло до девяти. 
В Приморье поместили на карантин девять пассажиров лайнера Diamond Princess
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Приморья.

По его словам, семейная пара вернулась во Владивосток из Японии 29 февраля. Из аэропорта их, как и других пассажиров, направили на карантин в инфекционное отделение. 

«В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов», — заявили в региональном Минздраве.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о состоянии трёх заражённых COVID-19 россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Эти пациенты находятся на лечении в Казани.

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