Голикова оценила состояние больных COVID-19 россиян с Diamond Princess

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Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента с правительством рассказала о состоянии трёх заражённых COVID-19 россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Голикова оценила состояние больных COVID-19 россиян с Diamond Princess
  • РИА Новости

«Ещё троих больных мы эвакуировали из Японии. Они там были зафиксированы как заболевшие на круизном лайнере Diamond Princess», — сообщила Голикова.

Она рассказала, что они в настоящее время «находятся на лечении в Казани», и добавила, что «их состояние удовлетворительное и (болезнь. — RT) протекает в лёгкой форме».

Ранее заражение COVID-19 выявили у троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, после проведения в России нескольких вирусологических исследований.

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