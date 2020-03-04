Колокольцев провёл приём в честь Международного женского дня

В преддверии Международного женского дня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл ежегодный торжественный приём.

Как сообщает официальный сайт МВД, на мероприятие были приглашены 33 представительницы подразделений центрального аппарата, территориальных органов и образовательных организаций ведомства, добившиеся высоких результатов в служебной деятельности.

«8 Марта — ещё один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Понимаем, как порой бывает непросто нести службу наравне с мужчинами. Но даже в условиях ненормированного рабочего времени и больших нагрузок вам удается создавать и поддерживать домашний уют, воспитывать детей, проявлять заботу о родных и близких», — подчеркнул глава МВД.

Министр пожелал участницам приёма счастья, а также вручил им цветы и подарки.