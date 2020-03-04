В Севастополе проверяют сообщения об осквернении Могилы Неизвестного Солдата
- © Черный список СЕВАСТОПОЛЬ
- vk.com
«На место происшествия выехал прокурор Балаклавского района Севастополя Сергей Журавлёв. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу надзорного ведомства.
Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Ранее о разгроме Могилы Неизвестного Солдата заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.