В Севастополе проверяют сообщения об осквернении Могилы Неизвестного Солдата

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Прокуратура Севастополя организовала проверку после сообщений о повреждении Могилы Неизвестного Солдата в районе посёлка Сахарная Головка.
В Севастополе проверяют сообщения об осквернении Могилы Неизвестного Солдата
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«На место происшествия выехал прокурор Балаклавского района Севастополя Сергей Журавлёв. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее о разгроме Могилы Неизвестного Солдата заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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