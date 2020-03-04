В Севастополе проверяют сообщения об осквернении Могилы Неизвестного Солдата

Прокуратура Севастополя организовала проверку после сообщений о повреждении Могилы Неизвестного Солдата в районе посёлка Сахарная Головка.

© Черный список СЕВАСТОПОЛЬ

vk.com