Пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду Подмосковья
- РИА Новости
По её словам, 3 марта в правоохранительные органы Воскресенского городского округа поступило сообщение о госпитализации пятерых воспитанников детсада 2015 года рождения из-за отравления химическим веществом.
«По предварительным данным, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели», — сообщила Врадий.
Детям провели промывание желудка, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
В связи с произошедшим назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных мероприятий.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 детей на праздновании Масленицы в Краснодаре.