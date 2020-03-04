Пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду Подмосковья

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В Московской области пятеро детей отравились крысиным ядом, найденным на полке, после чего были госпитализированы. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.
Пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду Подмосковья
  • РИА Новости

По её словам, 3 марта в правоохранительные органы Воскресенского городского округа поступило сообщение о госпитализации пятерых воспитанников детсада 2015 года рождения из-за отравления химическим веществом.

«По предварительным данным, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели», — сообщила Врадий.

Детям провели промывание желудка, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

В связи с произошедшим назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных мероприятий.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 детей на праздновании Масленицы в Краснодаре.

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