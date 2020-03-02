СК возбудил дело после отравления детей на Масленицу в Краснодаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления около 20 детей в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным ведомства, 1 марта за медицинской помощью обратились 24 жителя микрорайона Губернский, 17 детей и один взрослый были госпитализированы.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что дети, участвовавшие в праздновании Масленицы, оказались в больнице с подозрением на острую кишечную инфекцию.