СК возбудил дело после отравления детей на Масленицу в Краснодаре

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления около 20 детей в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
СК возбудил дело после отравления детей на Масленицу в Краснодаре
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По данным ведомства, 1 марта за медицинской помощью обратились 24 жителя микрорайона Губернский, 17 детей и один взрослый были госпитализированы.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что дети, участвовавшие в праздновании Масленицы, оказались в больнице с подозрением на острую кишечную инфекцию.

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