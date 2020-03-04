В Тульской области проводят проверку по факту госпитализации детей с крысиными укусами
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл в посёлке Дубовка. По имеющимся данным, двое детей попали в больницу после того, как в доме, где они проживают, их покусали крысы. Здание в аварийном состоянии.
Пострадавшие уже выписаны. Угрозы здоровью нет.
В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.