В Тульской области проводят проверку по факту госпитализации детей с крысиными укусами

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В Тульской области организовали проверку после сообщений СМИ о госпитализации детей с крысиными укусами.
В Тульской области проводят проверку по факту госпитализации детей с крысиными укусами
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в посёлке Дубовка. По имеющимся данным, двое детей попали в больницу после того, как в доме, где они проживают, их покусали крысы. Здание в аварийном состоянии.

Пострадавшие уже выписаны. Угрозы здоровью нет.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.

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