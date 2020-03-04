Лётчики Черноморского и Северного флотов провели совместные учения

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Истребители и бомбардировщики Черноморского флота и противолодочный самолёт Северного флота провели совместные учения в небе над Крымом.
Лётчики Черноморского и Северного флотов провели совместные учения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку топливом от самолёта-топливозаправщика Ил-78 в воздухе.

«Дозаправка различных типов самолётов проводилась поочерёдно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Расстояние между самолётами во время заправки не превышало 10—12 метров», — отметили в пресс-службе.

От Северного флота в учениях участвовал дальний противолодочный самолёт Ту-142.

В 2019 году URA.RU сообщало, что фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области.

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