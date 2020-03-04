В Югре возбудили дело после гибели женщины под колёсами снегоуборщика
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Инцидент произошёл во вторник, 3 марта, рядом с дошкольной организацией в Когалыме. Машина наехала на женщину, которая находилась вблизи автомобиля.
Как передавало URA.RU, погибшая — заведующая детским садом.
По предварительным данным, умысла со стороны водителя не было — женщина оказалась в слепой зоне грузовика.