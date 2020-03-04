В Югре возбудили дело после гибели женщины под колёсами снегоуборщика

Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе возбудила уголовное дело после гибели женщины, которая попала под машину, вывозившую снег с территории детского сада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Как отмечается, дело заведено по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Инцидент произошёл во вторник, 3 марта, рядом с дошкольной организацией в Когалыме. Машина наехала на женщину, которая находилась вблизи автомобиля.

Как передавало URA.RU, погибшая — заведующая детским садом.

По предварительным данным, умысла со стороны водителя не было — женщина оказалась в слепой зоне грузовика.





