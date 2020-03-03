Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детсадом в ХМАО

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Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детским садом в Когалыме, заявили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детсадом в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«По данному дорожно-транспортному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в ведомстве.

По предварительной версии, умысла со стороны водителя не было. В полиции не исключают, что это несчастный случай.

Инцидент произошёл, когда женщина руководила процессом уборки снега. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. В больнице пострадавшая скончалась.

В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Карачаево-Черкесии.

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