Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детсадом в ХМАО

Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детским садом в Когалыме, заявили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Об этом сообщает URA.RU.

«По данному дорожно-транспортному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в ведомстве.

По предварительной версии, умысла со стороны водителя не было. В полиции не исключают, что это несчастный случай.

Инцидент произошёл, когда женщина руководила процессом уборки снега. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. В больнице пострадавшая скончалась.

В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Карачаево-Черкесии.