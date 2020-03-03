Снегоуборщик насмерть сбил заведующую детсадом в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По данному дорожно-транспортному происшествию проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в ведомстве.
По предварительной версии, умысла со стороны водителя не было. В полиции не исключают, что это несчастный случай.
Инцидент произошёл, когда женщина руководила процессом уборки снега. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. В больнице пострадавшая скончалась.
В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что машина скорой помощи насмерть сбила восьмилетнего ребёнка в Карачаево-Черкесии.