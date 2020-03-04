Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

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Летевший из Челябинска в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что у пассажира произошёл сердечный приступ.
Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира
  • © Игорь Зарембо/РИА Новости

«Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров — сердечный приступ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что в аэропорту Казани борт встретила скорая помощь. Мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.

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