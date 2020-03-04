Boeing вернулся в Новосибирск из-за сработавшего датчика неисправности

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Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Boeing вернулся в Новосибирск из-за сработавшего датчика неисправности
  • © Александр Кряжев/РИА Новости

«В 06:40 (03:40 мск) самолёт вылетел из аэропорта Толмачёво по маршруту Новосибирск — Москва, но в связи со срабатыванием датчика технической неисправности экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 07:42 самолёт благополучно совершил посадку.

На борту находились 97 пассажиров, в 09:21 (06:21 мск) их отправили к месту назначения резервным бортом.

В настоящее время самолёт осматривают авиатехники.

3 марта вылетевший в Софию пассажирский А320 компании «Аэрофлот» экстренно сел в Шереметьеве из-за сработавшего датчика.

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