СМИ: Самолёт А320 вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика

Вылетевший в Софию пассажирский самолёт А320 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания одного из своих датчиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, речь идёт о датчике отказа системы предупреждения столкновения с землёй.

«В аэропорт вылета возвращается А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет агентство, в 12:40 лайнер благополучно приземлился.

Ранее сообщалось, что самолёт, вылетевший из Москвы в Цюрих, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по технической причине и совершил посадку в штатном режиме.