СМИ: Самолёт А320 вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, речь идёт о датчике отказа системы предупреждения столкновения с землёй.
«В аэропорт вылета возвращается А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию», — сказал собеседник агентства.
Как уточняет агентство, в 12:40 лайнер благополучно приземлился.
Ранее сообщалось, что самолёт, вылетевший из Москвы в Цюрих, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по технической причине и совершил посадку в штатном режиме.