Бречалов посетил музей «Набат памяти»

Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил можгинский музей «Набат памяти».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Впечатления очень классные! Здорово, что такие проекты есть, и тем более, что их ведут такие молодые люди», — отметил Бречалов.

Отмечается, что в год 75-летия Победы в музее работают три основные экспозиции: «Бухенвальдский набат», «В строю крылатых», «Можгинцы в боях за Родину».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в рамках празднования 75-летия Победы откроют музей памяти Зои Космодемьянской.