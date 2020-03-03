Бречалов посетил музей «Набат памяти»

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Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил можгинский музей «Набат памяти».
Бречалов посетил музей «Набат памяти»
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Впечатления очень классные! Здорово, что такие проекты есть, и тем более, что их ведут такие молодые люди», — отметил Бречалов.

Отмечается, что в год 75-летия Победы в музее работают три основные экспозиции: «Бухенвальдский набат», «В строю крылатых», «Можгинцы в боях за Родину».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в рамках празднования 75-летия Победы откроют музей памяти Зои Космодемьянской.

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