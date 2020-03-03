Эксперт прокомментировал информацию о ложном минировании самолётов

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Специалист по безопасности полётов, бывший командир воздушного судна Александр Романов прокомментировал информацию об экстренной посадке самолётов из-за ложных сообщений о минировании.
Эксперт прокомментировал информацию о ложном минировании самолётов
  • © pixabay.com

«Я думаю, что это хулиганские выходки, которые уголовно наказуемы. Сейчас будут пытаться отследить людей, которые этим занимаются, и большая вероятность того, что их найдут, может быть, в течение недели. А для авиакомпании, конечно, есть небольшой денежный ущерб: за посадку, возврат, незначительную потерю керосина», — отметил Романов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, в случаях поступления сообщений о минировании принимаются серьёзные меры, направляется спецслужба, проверяется аварийное расписание, а для посадки самолёта отводятся специально оборудованные стоянки.

Ранее сообщалось, что самолёт Владивосток — Москва приземлился в Хабаровске. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

В аэропорту Хабаровска заявили, что причиной посадки стало сообщение о минировании.

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