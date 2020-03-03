Названа причина посадки самолёта Владивосток — Москва в Хабаровске

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RT
Причиной посадки в Хабаровске самолёта, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву, стало анонимное сообщение об угрозе безопасности полёта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот».
Названа причина посадки самолёта Владивосток — Москва в Хабаровске
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«Самолёт, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полёта для проведения проверочных мероприятий», — заявил представитель авиакомпании.

Он добавил, что воздушное судно вылетит в пункт назначения после проверки.

При этом представитель аэропорта Хабаровска сообщил, что на борту было 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Он уточнил, что экипаж самолёта принял решение о посадке лайнера на запасном аэродроме в Хабаровске из-за поступления сообщения о минировании воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолёт Владивосток — Москва приземлился в Хабаровске.

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