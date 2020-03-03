Начался приём заявок на премию «Здравомыслие»

Короткая ссылка
Стартовал приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие».
Начался приём заявок на премию «Здравомыслие»
  • Pixabay

Как сообщает сайт «Москва 24», организаторы приглашают к участию авторов, пишущих на темы здоровья и здорового образа жизни, медицины и её открытий, а также о врачах и пациентах.

«Профессия врача была и остаётся одной из самых интересных в мире, потому что требует не только знаний и самоотдачи, но и настоящей любви к людям, понимания и терпения. Эти же качества нужны писателю. Возможно, поэтому среди врачей мы знаем много талантливых литераторов», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он также добавил, что премия «Здравомыслие» открывает новых авторов и помогает читателям окунуться в мир медицины.

Лучшие российские и зарубежные авторы будут определены в четырёх номинациях.

Уточняется, что приём заявок завершится 1 мая.

В декабре «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде наградили лучших медработников региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить