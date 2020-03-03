Начался приём заявок на премию «Здравомыслие»

Стартовал приём заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие».

Как сообщает сайт «Москва 24», организаторы приглашают к участию авторов, пишущих на темы здоровья и здорового образа жизни, медицины и её открытий, а также о врачах и пациентах.

«Профессия врача была и остаётся одной из самых интересных в мире, потому что требует не только знаний и самоотдачи, но и настоящей любви к людям, понимания и терпения. Эти же качества нужны писателю. Возможно, поэтому среди врачей мы знаем много талантливых литераторов», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он также добавил, что премия «Здравомыслие» открывает новых авторов и помогает читателям окунуться в мир медицины.

Лучшие российские и зарубежные авторы будут определены в четырёх номинациях.

Уточняется, что приём заявок завершится 1 мая.

В декабре «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде наградили лучших медработников региона.