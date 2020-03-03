Для «Дороги памяти» собрали 7 млн фотографий участников Великой Отечественной войны

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Для галереи «Дорога памяти» собрали фотографии 7 млн участников Великой Отечественной войны, рассказала заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.
Для «Дороги памяти» собрали 7 млн фотографий участников Великой Отечественной войны

По её словам, также удалось собрать данные о 26 млн человек.

«9 мая не прекратится направление информации, будем работать с ней дальше и сейчас призываем всех принять активное участие в наполнении нашего информационного ресурса», — заявила Шевцова.

Она отметила, что Минобороны намерено собрать сведения примерно о 33 млн человек.

Филиал Центрального музея Вооружённых сил России с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти» будет открыт в мае вместе с главным храмом ВС.

Проект Минобороны России «Дорога памяти», призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, доступен на сайте ведомства.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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