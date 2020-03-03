В Курской области предложили увековечить память Героя Советского Союза Булатова

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Председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов заявил, что в регионе предложили увековечить память Героя Советского Союза Михаила Булатова.
В Курской области предложили увековечить память Героя Советского Союза Булатова
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Булатов — уникальный человек. Его именем ещё при жизни была названа улица в Калининграде. Это дань его заслугам. Он имеет огромное значение для всех нас, потому что это не просто ветеран, не просто человек, которому мы признательны за то, что мы имеем, за мир, за независимость. Он был удивительным человеком, мудрым наставником», — заявил Михайлов в беседе с Inforeactor.

По его словам, Булатов был достаточно бодрым, водил автомобиль до последних дней, ходил на встречи с молодёжью, с ветеранским активом.

Как считает Михайлов, память Героя Советского Союза нужно увековечить.

Булатов умер в возрасте 95 лет.

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