Герой Советского Союза Булатов умер в возрасте 95 лет
- Михаил Булатов (слева)
- kremlin.ru
«Тяжёлая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Курской области.
Булатов был направлен в 1943 году на фронт сапёром.
Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга под огнём противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, и дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. Получил звание Героя Советского Союза в 1945 году.