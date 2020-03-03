Герой Советского Союза Булатов умер в возрасте 95 лет

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Герой Советского Союза, который в одиночку разминировал проход для советских танков под Кёнигсбергом, Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.
Герой Советского Союза Булатов умер в возрасте 95 лет
  • Михаил Булатов (слева)
  • kremlin.ru

«Тяжёлая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Алексеевича», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации Курской области.

Булатов был направлен в 1943 году на фронт сапёром.

Участвовал в битве на Курской дуге, при штурме Кёнигсберга под огнём противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, и дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города. Получил звание Героя Советского Союза в 1945 году. 

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