Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов России. Об этом сообщает ТАСС.

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РИА Новости

«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории», — говорится в тексте. Согласно документу, организация публичной власти там устанавливается указанным федеральным законом. Поправка была разработана сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. С инициативой выступил член группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Предполагается, что новая норма коснётся военных городков и закрытых административно-территориальных образований.