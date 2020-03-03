Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов России. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о федеральных территориях
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории», — говорится в тексте.

Согласно документу, организация публичной власти там устанавливается указанным федеральным законом.

Поправка была разработана сопредседателями рабочей группы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым. С инициативой выступил член группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Предполагается, что новая норма коснётся военных городков и закрытых административно-территориальных образований. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить