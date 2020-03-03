При наезде микроавтобуса на столб в Москве пострадали шесть человек

Короткая ссылка
Водитель микроавтобуса врезался в фонарный столб на северо-западе Москвы, в результате чего пострадали шесть человек.
При наезде микроавтобуса на столб в Москве пострадали шесть человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сегодня в 15:35 в районе дома 32 по улице Генерала Белобородова водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении столичного ГИБДД в Twitter.

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в Башкирии грузовой автомобиль совершил столкновение с припаркованным школьным автобусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить