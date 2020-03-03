При наезде микроавтобуса на столб в Москве пострадали шесть человек

Водитель микроавтобуса врезался в фонарный столб на северо-западе Москвы, в результате чего пострадали шесть человек.

«Сегодня в 15:35 в районе дома 32 по улице Генерала Белобородова водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении столичного ГИБДД в Twitter.

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в Башкирии грузовой автомобиль совершил столкновение с припаркованным школьным автобусом.