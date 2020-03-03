При наезде микроавтобуса на столб в Москве пострадали шесть человек
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- РИА Новости
«Сегодня в 15:35 в районе дома 32 по улице Генерала Белобородова водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, совершил наезд на мачту городского освещения», — говорится в сообщении столичного ГИБДД в Twitter.
По предварительной информации, пострадали шесть человек.
На месте работают сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что в Башкирии грузовой автомобиль совершил столкновение с припаркованным школьным автобусом.