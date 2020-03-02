В Башкирии грузовик врезался в припаркованный школьный автобус
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МВД Максима Родионова.
ДТП произошло на 48-м километре дороги Киргиз — Мияки — Чишмы.
«В припаркованный на перекрёстке дорог школьный автобус врезался мини-грузовик. Десять детей, которые находились в салоне автобуса, не пострадали. Автомашины получили механические повреждения», — заявили в МВД.
Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.