В Башкирии грузовик врезался в припаркованный школьный автобус

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В Башкирии грузовой автомобиль совершил столкновение с припаркованным школьным автобусом. Находившиеся в салоне автобуса дети не пострадали.
В Башкирии грузовик врезался в припаркованный школьный автобус
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МВД Максима Родионова.

ДТП произошло на 48-м километре дороги Киргиз — Мияки — Чишмы.

«В припаркованный на перекрёстке дорог школьный автобус врезался мини-грузовик. Десять детей, которые находились в салоне автобуса, не пострадали. Автомашины получили механические повреждения», — заявили в МВД.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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