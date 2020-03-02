В Башкирии грузовик врезался в припаркованный школьный автобус

В Башкирии грузовой автомобиль совершил столкновение с припаркованным школьным автобусом. Находившиеся в салоне автобуса дети не пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального МВД Максима Родионова.

ДТП произошло на 48-м километре дороги Киргиз — Мияки — Чишмы.

«В припаркованный на перекрёстке дорог школьный автобус врезался мини-грузовик. Десять детей, которые находились в салоне автобуса, не пострадали. Автомашины получили механические повреждения», — заявили в МВД.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.