В Госдуму внесён проект о ценах на лекарства в период эпидемий

Фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать возможность правительству ограничивать максимальные цены на лекарства, не включённые в список жизненно необходимых, в период эпидемий.

Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Как рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, согласно документу, правительство России «получит право установить максимально возможные цены на лекарства, не включённые в список жизненно необходимых, в период эпидемий».

Цель этого проекта — «предотвратить взвинчивание цен на лекарства, которые при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний становятся жизненно необходимыми».

Неверов отметил, что действующее законодательство предусматривает регулирование цен только на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Но, как пояснил руководитель фракции, «когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя».

В феврале Неверов сообщил, что депутаты «Единой России» разработали «законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен».