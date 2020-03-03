Глава Минюста проинспектировал СИЗО-6 в Москве
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- РИА Новости
Об этом RT сообщили в пресс-службе Минюста.
Чуйченко и Калашников побывали в медицинской части и отряде хозяйственного обеспечения.
Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми.
Глава Минюста отметил, что условия в СИЗО-6, как и во многих других, соответствуют нормам, установленным международным и российским законодательствами.
При этом он подчеркнул, что Минюст должен оперативно реагировать на сообщения правозащитников о нарушении прав подозреваемых и обвиняемых.
«Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медицинской помощи и вместе со ФСИН оперативно решать эти проблемы. Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками», — сказал Чуйченко.
Ранее сообщалось, что в московском СИЗО «Лефортово» закрыли на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды.