Глава Минюста проинспектировал СИЗО-6 в Москве

Министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово посетили СИЗО-6 УФСИН по Москве.

Об этом RT сообщили в пресс-службе Минюста.

Чуйченко и Калашников побывали в медицинской части и отряде хозяйственного обеспечения.

Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми.

Глава Минюста отметил, что условия в СИЗО-6, как и во многих других, соответствуют нормам, установленным международным и российским законодательствами.

При этом он подчеркнул, что Минюст должен оперативно реагировать на сообщения правозащитников о нарушении прав подозреваемых и обвиняемых.

«Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медицинской помощи и вместе со ФСИН оперативно решать эти проблемы. Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками», — сказал Чуйченко.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО «Лефортово» закрыли на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды.