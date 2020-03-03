Глава Минюста проинспектировал СИЗО-6 в Москве

Короткая ссылка
Министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово посетили СИЗО-6 УФСИН по Москве.
Глава Минюста проинспектировал СИЗО-6 в Москве
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в пресс-службе Минюста.

Чуйченко и Калашников побывали в медицинской части и отряде хозяйственного обеспечения.

Особое внимание было уделено условиям содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также женщин, которые находятся в СИЗО с маленькими детьми.

Глава Минюста отметил, что условия в СИЗО-6, как и во многих других, соответствуют нормам, установленным международным и российским законодательствами.

При этом он подчеркнул, что Минюст должен оперативно реагировать на сообщения правозащитников о нарушении прав подозреваемых и обвиняемых.

«Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медицинской помощи и вместе со ФСИН оперативно решать эти проблемы. Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками», — сказал Чуйченко.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО «Лефортово» закрыли на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить