В ОНК сообщили о капитальном ремонте в СИЗО «Лефортово»

В московском СИЗО «Лефортово» закрыли на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды. Об этом RT сообщил журналист, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Борис Клин.

«В «Лефортово» на днях закрылось на капитальный ремонт последнее крыло изолятора, в камерах которого не было горячей воды, и теперь все его заключённые содержатся в отремонтированных помещениях, где теперь есть и нормальные унитазы, вместо стоявших ранее стальных воронок, регулируемые пластиковые окна, наливные полы, телевизоры и холодильники», — рассказал он.

По его словам, ранее в ОНК Москвы поступали многочисленные жалобы на отсутствие в камерах горячей воды и «крайне неудобные санузлы», и «выглядело это всё «средневековьем».

Клин напомнил, что капитальный ремонт в «Лефортово» начался в ноябре 2017 года после неоднократных обращений к руководству ФСИН России со стороны ОНК Москвы и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Член ОНК добавил, что некоторые бытовые проблемы в этом изоляторе пока сохраняются.

«Арестанты жалуются на отсутствие спортзала, на плохой приём телевизионного сигнала в камерах первого этажа, задержки писем и телеграмм от родственников, но администрация обещает после завершения ремонта в 2020 году подключить коллективную антенну, но, в целом, можно сказать, что в уже отремонтированных камерах по условиям содержания «Лефортово» становится одним из лучших cледственных изоляторов», — заявил Клин.

В «Лефортово» нередко помещают обвиняемых в совершении преступлений высокопоставленных государственных служащих и известных предпринимателей. В частности, в настоящее время в нём содержатся Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, бывший руководитель Главного следственного управления Москвы СК России Александр Дрыманов.