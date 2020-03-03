В Приморском крае оштрафовали водителя автобуса, отказавшегося везти ветерана

Мировой судья в Уссурийске вынес приговор водителю рейсового автобуса, который отказался везти ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. Водитель отказал 94-летнему мужчине в бесплатном проезде. Когда ветеран показал своё удостоверение, обвиняемый разорвал документ, а пенсионера вытолкнул на улицу.

В отношении водителя завели уголовное дело по статье «Повреждение официального документа, совершённое из корыстной и иной личной заинтересованности». Нарушителю назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В 2019 году URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала.