Для кандидатов на службу в Росгвардии введут проверки на полиграфе

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Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию.
Для кандидатов на службу в Росгвардии введут проверки на полиграфе
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, граждане России, которые поступают на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска нацгвардии, а также военнослужащие и лица гражданского персонала войск Росгвардии должны будут проходить проверки с применением полиграфа.

Отказ от соответствующей проверки будет основанием для неприема на военную службу или для увольнения.

Отмечается, что обязательное прохождение проверки действующими сотрудниками после вступления в силу закона не предусмотрено.

Аналогичные нормы действуют в других спецслужбах.

Ранее сообщалось, что в Росгвардии прорабатывают вопрос о включении видеорегистраторов в снаряжение сотрудников ведомства.

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