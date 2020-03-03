Для кандидатов на службу в Росгвардии введут проверки на полиграфе

Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается ввести обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию.

Как сообщает ТАСС, граждане России, которые поступают на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска нацгвардии, а также военнослужащие и лица гражданского персонала войск Росгвардии должны будут проходить проверки с применением полиграфа.

Отказ от соответствующей проверки будет основанием для неприема на военную службу или для увольнения.

Отмечается, что обязательное прохождение проверки действующими сотрудниками после вступления в силу закона не предусмотрено.

Аналогичные нормы действуют в других спецслужбах.

Ранее сообщалось, что в Росгвардии прорабатывают вопрос о включении видеорегистраторов в снаряжение сотрудников ведомства.