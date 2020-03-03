Для кандидатов на службу в Росгвардии введут проверки на полиграфе
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, граждане России, которые поступают на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска нацгвардии, а также военнослужащие и лица гражданского персонала войск Росгвардии должны будут проходить проверки с применением полиграфа.
Отказ от соответствующей проверки будет основанием для неприема на военную службу или для увольнения.
Отмечается, что обязательное прохождение проверки действующими сотрудниками после вступления в силу закона не предусмотрено.
Аналогичные нормы действуют в других спецслужбах.
Ранее сообщалось, что в Росгвардии прорабатывают вопрос о включении видеорегистраторов в снаряжение сотрудников ведомства.