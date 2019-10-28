В Росгвардии планируют выдавать сотрудникам видеорегистраторы

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В Росгвардии прорабатывают вопрос о включении видеорегистраторов в снаряжение сотрудников ведомства.
В Росгвардии планируют выдавать сотрудникам видеорегистраторы
  • © Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Да, действительно, такой вопрос прорабатывается. Мы проанализировали имеющийся опыт применения видеорегистраторов в других ведомствах, смоделировали ситуации, при которых сотрудники и военнослужащие Росгвардии могут применять эти системы для решения служебно-боевых задач», — сообщил «Парламентской газете» директор Росгвардии Виктор Золотов.

По его мнению, оснащение сотрудников Росгвардии видеорегистраторами поможет фиксировать обстановку на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций. Кроме того, это станет серьезным дисциплинирующим фактором как для росгвардейцев, так и для граждан.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что введение проверки военнослужащих ведомства на полиграфе повысит антикоррупционную дисциплину.

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