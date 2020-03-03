Воробьёв рассказал о принимаемых в Подмосковье мерах по защите от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса в регионе.

Как сообщает телеканал «360», глава области подчеркнул необходимость вовремя распространять информацию о коронавирусе.

«Мы со своей стороны делаем всё необходимое в рамках работы оперативного штаба. Все предосторожности мы принимаем, не сидим сложа руки. И понимаем, что тема беспокоит всех без исключения жителей, каждую семью. Наша задача — своевременно информировать и проводить все профилактические работы», — отметил Воробьёв.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Олимпиада 2020 года в Токио может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса.