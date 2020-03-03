Верховный суд уточнил, как получить пенсионные накопления умершего

Верховный суд уточнил, каким образом можно получить пенсионные накопления умершего.

Об этом сообщает «Российская газета». Речь идёт о средствах, отчисляемых работодателями в ПФР за своих сотрудников.

По закону, если человек скончался до выхода на пенсию, то ближайшие родственники (дети, супруг, родители, сёстры, братья, дедушки, бабушки, внуки) вправе получить его пенсионные накопления, что прописано в пункте 12 статьи 9 закона «О трудовых пенсиях в РФ».

Получить пенсионные накопления могут и другие граждане, если завещатель указал об этом в заявлении.

Отмечается, что необходимо уточнить сведения о пенсионных накоплениях умершего, если не были получены уведомления от Пенсионного фонда.

Ранее в ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые.