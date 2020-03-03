Жириновский: поправки к Конституции могут вступить в силу 27 апреля
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- РИА Новости
Об этом Жириновский заявил журналистам.
Он напомнил, что общенародное голосование по поправкам к основному закону запланировано на 22 апреля.
«И через два-три дня подведения итогов, 25 апреля, понятно, какая дата, президент подпишет указ о вступлении в силу закона о поправках в Конституцию. С понедельника, 27 апреля, мы живём по Конституции уже улучшенной», — заявил Жириновский.
Ранее Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам к Конституции.