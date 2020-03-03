Эксперт прокомментировала идею введения налога для владельцев собак

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Директор центра защиты прав животных «Вита» в Санкт-Петербурге Динара Агеева прокомментировала инициативу ввести налог для владельцев собак.
Эксперт прокомментировала идею введения налога для владельцев собак
  • Pixabay

В беседе с Nation News она отметила, что такая мера не является поддержкой приютов.

«Не совсем положительно мы относимся, поскольку это не самая популярная среди законодателей мера, но выступаем за введение налога на нестерилизованных животных, которых содержат разведенцы, усугубляющие проблему домашних животных», — пояснила специалист.

По словам Агеевой, увеличение количества приютов не повлияет на ситуацию.

Главной мерой, по её мнению, должна стать стерилизация животных, в том числе домашних.

Она предположила, что расходы владельцев животных на проведение операции можно покрыть средствами из налоговых сборов.

Ранее глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов беседе с газетой «Известия» также прокомментировал эту инициативу.

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