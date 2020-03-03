Источник: в Москве приземлился вылетевший в Цюрих самолёт
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В 10:50 борт благополучно приземлился в Шереметьеве», — заявил он.
По его словам, на борту находились 76 человек, включая шесть членов экипажа.
Ранее в Перми экстренно приземлился самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву. По данным СМИ, причиной посадки стало сообщение о бомбе.
Также утром 3 марта на запасном аэродроме Хабаровска из-за сообщения о минировании приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Владивостока в Москву.