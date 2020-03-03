Источник: в Москве приземлился вылетевший в Цюрих самолёт

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Самолёт Boeing 737, вылетевший по рейсу Москва — Цюрих, совершил незапланированную посадку в московском аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа управления закрылками.
Источник: в Москве приземлился вылетевший в Цюрих самолёт
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 10:50 борт благополучно приземлился в Шереметьеве», — заявил он.

По его словам, на борту находились 76 человек, включая шесть членов экипажа.

Ранее в Перми экстренно приземлился самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву. По данным СМИ, причиной посадки стало сообщение о бомбе.

Также утром 3 марта на запасном аэродроме Хабаровска из-за сообщения  о минировании приземлился самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Владивостока в Москву.

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