У пассажиров севшего в Хабаровске самолёта не нашли опасных предметов

Пассажиры воздушного судна рейса Владивосток — Москва, которое приземлилось в Хабаровске из-за анонимного сообщения о минировании, досмотрены, у них не найдено опасных предметов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

«Пассажиры покинули салон, они досмотрены, опасных предметов у них не нашли. В настоящее время люди находятся в стерильной зоне», — заявил он.

В аэропорту добавили, что проверка багажа и самолёта продолжается.

Ранее самолёт Владивосток — Москва приземлился в Хабаровске. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

В аэропорту Хабаровска сообщили, что причиной посадки стало сообщение о минировании.