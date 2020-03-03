У пассажиров севшего в Хабаровске самолёта не нашли опасных предметов

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Пассажиры воздушного судна рейса Владивосток — Москва, которое приземлилось в Хабаровске из-за анонимного сообщения о минировании, досмотрены, у них не найдено опасных предметов.
У пассажиров севшего в Хабаровске самолёта не нашли опасных предметов
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

«Пассажиры покинули салон, они досмотрены, опасных предметов у них не нашли. В настоящее время люди находятся в стерильной зоне», — заявил он.

В аэропорту добавили, что проверка багажа и самолёта продолжается.

Ранее самолёт Владивосток — Москва приземлился в Хабаровске. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

В аэропорту Хабаровска сообщили, что причиной посадки стало сообщение о минировании.

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